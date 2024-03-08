Германия должна усилить гражданскую оборону, заявил в пятницу министр обороны ФРГ Борис Писториус во время посещения объектов гражданской обороны Финляндии.

«Эта проблема должна быть решена быстро, потому что гражданская оборона всегда является обратной стороной военной угрозы и обороноспособности», — сказал Писториус в Хельсинки во время встречи с министром обороны Финляндии Антти Хяккяненом.

Писториус посетил объект гражданской обороны Мерихака в Хельсинки. В мирное время этот объект используется как спортивный центр, но в нем оборудованы бункеры на 900 тыс. человек.

После окончания холодной войны Германия распродала существующие объекты гражданской обороны частному сектору.

«Но даже во время Холодной войны Германия располагала бункерами только для 10 % населения», — сказал Писториус, добавив, что вопрос стоит на повестке у правительства ФРГ.

По его словам, на него произвел впечатление всеобъемлющий подход Финляндии.

«Россия — долгосрочная угроза. Мы видим, что они получают все большую поддержку от партнеров и союзников. Их поддерживают другие тоталитарные государства», — сказал Хяккянен, министр обороны Финляндии.

Министры упомянули и оказавшийся в центре внимания вопрос об отправке войск НАТО в Украину (Финляндия явлется членом альянса с 2023 года).

«Никто в действительности не хочет ввода войск в Украину. Сейчас идет дискуссия об этом, но мы должны пока прекратить ее», — заявил Писториус в пятницу, 8 марта, во время визита в Хельсинки.

Аналогичную позицию занимает и и его финский коллега Антти Хяккянен.

«Сейчас никто не поддерживает идею сухопутных войск, — сказал он. — Но все поддерживают более активную поддержку в виде отправки оружия, боеприпасов и денег. Именно на этом мы должны сосредоточиться сейчас».