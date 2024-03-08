Президент Украины Владимир Зеленский посетил верфь Стамбула, чтобы осмотреть готовность и оснащение корвета для украинского флота. Он находится в Турции с официальным визитом и уже встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Зеленский также пообщался с личным составом ВМС Украины и поблагодарил моряков за службу.

«Мы укрепляем нашу страну. Я также осмотрел постройку нашего второго корвета типа «Ada» и назвал его именем гетмана Ивана Выговского», — сообщил он на медиаплатформе X.

Корвет «Гетман Иван Выговский» оснастят ЗРК MICA VL, пушками калибра 76 и 35 мм, противокорабельными крылатыми ракетами и торпедами Murene 90 Impact.

Контракт о строительстве корветов был заключен между странами в сентябре 2021 года. Первое такое судно было спущено на воду осенью 2022 года.

Зеленский выразил благодарность президенту Турции Эрдогану.

«Я благодарю президента Турции <…> за партнерство и совместную работу, которые приблизят мир и сделают его прочным», — написал президент Украины.

Ожидается, что после завершения переговоров стороны выступят с заявлениями для прессы.