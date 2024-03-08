Президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил Францию в политике давления на мусульман и их дискриминации. Об этом говорится в его обращении к участникам международной конференции «Защита разнообразия: борьба с исламофобией в 2024 году», проходящей в Баку.

«Франция, наряду со своей традиционной политикой неоколониализма, открыто проводит политику давления на мусульман и их дискриминации, организует различные исламофобские кампании», — отметил Ильхам Алиев в своем обращении.

«В этой стране мечети, мусульманские культурные центры и кладбища подвергаются различным формам осквернений. Притесняются граждане-мусульмане», — добавил он, отметив, что под ширмой «светскости» в стране принимаются законопроекты и политические решения, ограничивающие мусульман в их правах и свободах.

Ильхам Алиев также заметил, что проблема исламофобии становится все более острой во всем мире.

«К сожалению, исламофобия в настоящее время является составной частью государственной политики ряда западных государств, считающих себя демократическими», — заявил Алиев.

«В некоторых европейских странах, где исламофобия достигла высочайшего уровня и насаждается в качестве официальной идеологии, сожжение нашей священной книги — Корана, публикация карикатур на пророка Мухаммеда (мир ему и благословение Аллаха) и другие оскорбительные действия преподносятся как свобода слова», — отметил глава Азербайджана, уточнив, что на долю западных стран приходится более 80% актов исламофобии в год.