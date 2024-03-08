ТУРЦИЯ
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Хакан Фидан: Необходимы срочные меры по Газе
Министр Фидан встретился с Энтони Блинкеном в Вашингтоне. В центре внимания сторон находятся критическая ситуация в Газе, необходимость международного вмешательства в ситуацию в палестинском эксклаве и важность регионального сотрудничества
Хакан Фидан: Необходимы срочные меры по Газе
Хакан Фидан на встрече с Энтони Блинкеном / Фото: МИД Турции / Others
8 марта 2024 г.

Министр иностранных дел Турция Хакан Фидан вместе с делегацией встретился в Вашингтоне с государственным секретарем США Энтони Блинкеном.

На встрече, которая состоялась в рамках заседания Стратегического механизма в США, министр Фидан подчеркнул, что ситуация в Газе критическая и требует срочных мер для облегчения страданий невинных людей.

Фидан заявил, что они проводят седьмую стратегическую встречу, первая из которых состоялась в 2021 году. В рамках переговоров будут обсуждаться вопросы безопасности, регионального сотрудничества, региональных проблем, торговли, энергетики и другие вопросы двусторонних отношений.

Отметив, что одновременно происходит множество важных региональных событий, в том числе израильские массовые убийства в Газе, Фидан сказал: «Критическая ситуация в Газе требует от нас срочного внимания. Международное сообщество не смогло остановить страдания невинных людей. Люди в Газе срочно нуждаются в гуманитарной помощи».

Министр Фидан также подчеркнул, что для достижения перемирия в Газе и обеспечения непрерывной гуманитарной помощи необходимо серьезное взаимодействие с США и другими странами.

Турецкий дипломат добавил, что на встрече также будут обсуждаться многие региональные вопросы, такие как Украина, безопасность в Черном море и текущее положение дел в НАТО в свете присоединения Швеции к альянсу.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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