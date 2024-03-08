Началась встреча президентов Турции и Украины — Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Зеленского. Об этом украинский президент сообщил на медиаплатформе X.

Он поблагодарил Турцию за ее надежную поддержку Украины во время войны, отметив также значение совместных усилий Турции и Украины по достижению продовольственной безопасности.

«Обе наши страны, весь регион и глобальная продовольственная безопасность требуют безусловной безопасности судоходства в Черном море. Мы можем добиться этого совместными усилиями», — написал он.

Зеленский также отметил перспективы совместной работы в области оборонной промышленности.

«Мы заинтересованы в укреплении двустороннего сотрудничества и совместного производства с турецкими оборонными компаниями», — добавил он.

Он подчеркнул и дипломатическую роль Турецкой Республики в вопросах возвращения пленных.

«Мы также нуждаемся в помощи Турции в освобождении наших военнопленных и всех наших людей, включая крымских татар, находящихся в российском плену», — сообщил Зеленский в публикации на X.