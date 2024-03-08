ТУРЦИЯ
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Президент Эрдоган: Эти выборы для меня финал
На встрече с представителями 81 провинции на Турецком молодежном форуме (TÜGVA) президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил благодарность за участие и поддержку
Президент Эрдоган: Эти выборы для меня финал
Президент Эрдоган / Фото: АА / Others
8 марта 2024 г.

В своем выступлении президент Эрдоган подчеркнул важность предстоящих выборов, назвав их «финалом» для себя: «Для меня это финал. Согласно полномочиям, предоставленным законом, эти выборы будут моими последними. Исход будет означать передачу эстафеты моим последователям».

Отметив значимость 31 марта как переломного момента в истории Турции, турецкий лидер поделился своими ожиданиями от молодежи и их роли в предстоящих выборах.

Он выразил уверенность, что молодежь, поддерживающая Партию справедливости и развития, сможет дать достойный ответ на выборах.

Президент также подчеркнул, что оставшиеся до выборов дни - это возможность для активной кампании и взаимодействия с избирателями.

Глава государства выразил надежду на успешный исход для своей партии.

В завершение глава государства обратился к молодежи с призывом организовать изменения не только в Стамбуле, но и в других крупных городах Турции.

Он подчеркнул важность их участия в определении будущего страны.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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