В своем выступлении президент Эрдоган подчеркнул важность предстоящих выборов, назвав их «финалом» для себя: «Для меня это финал. Согласно полномочиям, предоставленным законом, эти выборы будут моими последними. Исход будет означать передачу эстафеты моим последователям».

Отметив значимость 31 марта как переломного момента в истории Турции, турецкий лидер поделился своими ожиданиями от молодежи и их роли в предстоящих выборах.

Он выразил уверенность, что молодежь, поддерживающая Партию справедливости и развития, сможет дать достойный ответ на выборах.

Президент также подчеркнул, что оставшиеся до выборов дни - это возможность для активной кампании и взаимодействия с избирателями.

Глава государства выразил надежду на успешный исход для своей партии.

В завершение глава государства обратился к молодежи с призывом организовать изменения не только в Стамбуле, но и в других крупных городах Турции.

Он подчеркнул важность их участия в определении будущего страны.