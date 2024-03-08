Владимир Зеленский проинспектировал в Стамбуле будущий флагман ВМС Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках своего визита в Стамбул проинспектировал будущий флагман украинского флота - корвет «Гетьман Иван Мазепа». Корабль типа «ADA» с бортовым номером F211 построен в Турции по запросу Киева. В этом году его должны доставить в Украину, где он возглавит флот ВМС. #Турция #Украина #Зеленский #ИванМазепа #флагман #ВМСУкраины