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Владимир Зеленский проинспектировал в Стамбуле будущий флагман ВМС Украины
Президент Украины Владимир Зеленский в рамках своего визита в Стамбул проинспектировал будущий флагман украинского флота - корвет «Гетьман Иван Мазепа». Корабль типа «ADA» с бортовым номером F211 построен в Турции по запросу Киева. В этом году его должны доставить в Украину, где он возглавит флот ВМС. #Турция #Украина #Зеленский #ИванМазепа #флагман #ВМСУкраины
Владимир Зеленский проинспектировал в Стамбуле будущий флагман ВМС Украины / Others
8 марта 2024 г.
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