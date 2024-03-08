Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился с украинским коллегой Владимиром Зеленским в рабочем офисе Долмабахче, где они обсудили текущую ситуацию в войне между Украиной и Россией, договоренности по зерновой сделке, а также возможности достижения долгосрочного мира в регионе. После обсуждений лидеры сделали совместные заявления для прессы.

Президент Эрдоган отметил радость от встречи с Зеленским и выразил соболезнования ввиду недавней ракетной атаки, проведенной вблизи места, где находились украинский лидер и Мицотакис в Одессе. Президент Турции заявил о поддержке Украины, ее территориальной целостности, суверенитета и независимости, а также выразил соболезнования по поводу потерь среди украинских граждан в результате войны.

«Сегодня мы с моим дорогим другом подробно обсудили развитие ситуации в войне. Как друг, я искренне высказал свои наблюдения. Мы также подчеркнули нашу поддержку территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины, нашего стратегического партнера. К сожалению, отрицательные региональные и глобальные последствия войны усиливаются. С момента создания в марте 2022 года в Стамбуле стола переговоров нам не удалось предпринять достаточных шагов для достижения мира», — заявил турецкий лидер.

Президент Эрдоган подтвердил, что Турция продолжит вносить свой вклад в завершение войны на основе переговоров и выразил готовность страны принять мирный саммит с участием России. Также были обсуждены вопросы, связанные с экспортными коридорами и безопасностью судоходства в Черном море.

Глава государства подчеркнул значимость зерновой инициативы, способствующей предотвращению глобального продовольственного кризиса, и выразил готовность поддержать переговоры для заключения нового соглашения между сторонами.

«Особенно важно, чтобы Украина стала экономически самодостаточной и обеспечила свою постоянную безопасность. Наша поддержка цели Украины по интеграции в европейские и атлантические структуры остается неизменной», — заявил президент Эрдоган.

По вопросам навигации и обмена пленными турецкий президент сообщил, что Турция видит положительные подходы и надеется на успешный результат благодаря проводимым обсуждениям.