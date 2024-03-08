Посольство США в России предупредило в четверге вечером, что у «экстремистов» есть планы совершить террористические атаки в Москве в ближайшие 48 часов. Это произошло спустя несколько часов после заявления ФСБ о предотвращении стрельбы у синагоги. Неясно, связаны ли эти два заявления.

Посольство не стало раскрывать подробностей характера угрозы. Однако они рекомендовали людям избегать массовых скоплений людей и быть внимательными к окружению.

Другие страны, включая Великобританию, Германию, Чехию, Канаду, Южную Корею и Латвию, сегодня повторили предупреждение США на медиаплатформах и сайтах своих посольств в РФ.

Они также рекомендовали своим гражданам не ездить в Россию. При этом у США самый высокий уровень предупреждения — красный — такой же уровень, как для Афганистана, Сирии, Йемена, Южного Судана и Ирана.

ФСБ в свою очередь заявила, что на территории Калужской области России действовала ячейка террористической организации «ДАЕШ», входящая в состав афганского отделения группировки.

«Ячейка готовилась напасть на прихожан синагоги с применением огнестрельного оружия», — говорилось в заявлении спецслужбы.