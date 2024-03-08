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Реджеп Тайип Эрдоган провел встречу с Владимиром Зеленским
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским во дворце Долмабахче в Стамбуле. Лидеры обсуждали «Формулу мира», направленную на прекращение войны с Россией, двустороннее сотрудничество в оборонной промышленности и освобождение украинских военнопленных, удерживаемых Москвой. По итогу встречи состоялась пресс-конференция. #Турция #Украина #Эрдоган #Зеленский #встреча #мир #сотрудничество
Реджеп Тайип Эрдоган провел встречу с Владимиром Зеленским / Others
8 марта 2024 г.
Истории
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