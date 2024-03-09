Это решение отражает укрепление уверенности в эффективности проводимой экономической политики страны, предпринятых мерах по ужесточению денежно-кредитной политики и ожиданиях по снижению инфляции.

Повышение рейтинга обусловлено политическими изменениями, инициированными в июне 2023 года. Эти изменения включали меры по снижению макроэкономической и внешней уязвимости. В результате уменьшились инфляционные ожидания, за счет увеличения внешнего финансирования и роста резервов улучшилась внешняя ликвидность, снизился дефицит счета текущих операций и укрепились запасы ликвидности.

Fitch также прогнозирует, что в 2024 году турецкая экономика вырастет на 2,8%, а в 2025 году темпы роста могут увеличиться до 3,1%. Агентство подчеркивает, что ожидаемые местные выборы в марте не приведут к значительным изменениям в экономической политике.

Это повышение следует за решением Fitch подтвердить рейтинг Турции на уровне «B» в сентябре 2023 года, когда прогноз был изменен с «негативного» на «стабильный».

Следующая оценка рейтинга Турции запланирована на 6 сентября, где будут учтены последние экономические и политические изменения в стране.