Башкан (глава) Гагаузской автономии Молдовы Евгения Гуцул совершила визит в Россию. 1 марта она встретилась с главой Совфеда Валентиной Матвиенко, а 6 марта посетила Всемирный фестиваль молодежи в Сочи, где пообщалась с президентом РФ Владимиром Путиным. «Российский лидер пообещал оказать поддержку Гагаузии и гагаузскому народу в отстаивании наших законных прав, полномочий и позиций на международной арене», — подвела она итоги встречи в своем Telegram-канале.

Гуцул считается пророссийским политиком. На выборах главы автономии в мае 2023 года она выдвигалась от партии «Шор» молдавского олигарха Илана Шора. В 2019-м он сбежал из Молдовы и в последние годы жил в Израиле. На родине против него завели несколько уголовных дел. А в апреле прошлого года суд заочно приговорил бизнесмена к 15 годам лишения свободы по делу о хищении $1 млрд из трех молдавских банков.

Примечательно, что визит Гуцул в Сочи совпал с поездкой президента Молдовы Майи Санду в Париж. Во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном она обвинила российские власти в стремлении контролировать Молдову через спонсирование протестов. «Если агрессора не остановить, он будет продолжать, и линия фронта будет все ближе. Ближе к нам. Ближе к вам. Поэтому Европа должна выступить единым фронтом. Агрессия должна быть отражена мощной силой»,— сказала Санду.

Опасения Санду также связаны с недавними заявлениями руководства непризнанной Приднестровской республики. В конце февраля в Тирасполе прошел съезд депутатов всех уровней. По итогам встречи депутаты обратились к российскому руководству с просьбой о защите и экономической помощи. В Тирасполе подчеркнули, что введенные Кишиневом 1 января таможенные пошлины в отношении приднестровских предприятий ведут к потерям бюджета региона.

Молдавский политолог Виталий Андриевский рассказал TRT на русском о происходящих в стране процессах:

— Визит Майи Санду в Париж связан с намерением продемонстрировать европейский курс страны. Молдова видит себя членом ЕС и связывает свое будущее с этим регионом. Ничего нового здесь нет.

Поездка Гуцул объясняется другими, более сложными процессами. Дело в том, что Россия пытается дестабилизировать ситуацию в Молдове. Москва не хочет допустить объединение Кишинева и Тирасполя, поскольку в Приднестровье находятся российские солдаты и склады с боеприпасами.

Длительное время Кремль пытался работать напрямую с регионом, но это ни к чему не приводит. Все больше жителей Приднестровья начинают разделять идею евроинтеграции. Тогда российские власти решили зайти со стороны Гагаузии.

То есть Кремль пытается создать второй очаг сепаратизма в стране, чтобы Кишиневу стало попросту не до Тирасполя. И тут надо сказать, что сами власти Молдовы допустили эту проблемную ситуацию, поскольку дали победить на выборах представительнице команды «Шора» Евгении Гуцул.

— Как ей удалось возглавить Гагаузскую автономию?

— До выборов о ней вообще никто ничего не знал. Непонятно, чем она до этого занималась, у нее нет никакой кредитной истории. «Шор» вкачал в избирательную кампанию большие деньги. Он раздавал фантастические обещания, что вложит в регион 500 млн долларов, обеспечит жителей дешевым газом, поднимет всем пенсии, зарплаты, построит дороги и даже аэропорт. Ничего из этого сделано не было, но Гуцул поставили руководить Гагаузской автономией.

— Для чего была необходима встреча с Путиным?

— Это символическая встреча. Не думаю, что они там всерьез что-то обсуждали. Она обратилась за помощью, российские СМИ дали картинку, что Путин будет помогать Гагаузии и так далее. Все это необходимо для единственной цели — спровоцировать сепаратистские настроения в регионе.

Дело в том, что экономическая ситуация в Молдове достаточно сложная. Многие люди живут в ожидании какого-то чуда. И надо признать, что российские пропагандисты вкладывают большие деньги в формирование идеи, что это «чудо» может обеспечить Россия. При этом в Кишиневе пока не создали никакой противоборствующей силы. Кроме того, Гагаузия зависит от российского рынка. Она продает вино, яблоки и другую сельхозпродукцию. Поэтому я считаю, что шансы «раскачать» регион довольно высоки.

— Как жители относятся к проевропейскому курсу?

— Самое удивительное, что многие в Приднестровье стали понимать, что это хороший вариант, потому что приднестровский экспорт в основном идет в Украину и значительная часть в Европу. То есть они осознали важность торговли и связей с ЕС. По этой причине и отношения Москвы и Тирасполя несколько ухудшились.

В целом по стране проевропейских настроений больше, нежели пророссийских. Но в случае с Гагаузией есть ряд проблем: Кишинев остается пассивным, в то время как российская пропаганда активно работает.