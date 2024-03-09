ПОЛИТИКА
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Мариона Ингрэм: Израиль творит Холокост в секторе Газа
В Вашингтоне практически каждый день к Белому дому выходит 88-летняя Мариона Ингрэм. Женщина, родившаяся в еврейской семье во временя нацистской Германии, требует прекратить войну Израиля в Газе. В интервью TRT World она рассказала, что палестинцы сейчас переживают Холокост. #trtнарусском #палестина #холокост #израиль #газа #секторгаза #палестинцы #сша #вашингтон #еврейка #евреи #германия #нацизм #белыйдом #митинг #trtrussian
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9 марта 2024 г.
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