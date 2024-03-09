Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил на 53-м съезде Генеральной ассамблеи Фонда распространения науки в Стамбуле. В своем выступлении турецкий лидер подчеркнул скорое наступление Рамадана, выразив надежду на то, что он принесет благо всему исламскому миру. «Мы готовимся встретить Рамадан. Надеемся, мы встанем на первый сахур и начнем держать первый пост», — сказал он.

Тем не менее президент Эрдоган отметил, что в этом году праздник Рамадан будет омрачен действиями Израиля в Газе. Президент особо обратил внимание на сложную ситуацию в эксклаве, раскритиковав Израиль за политику, которую он назвал «геноцидом». «То, что происходит в Газе, уже вышло за рамки терпения. Государство — террорист Израиль, опираясь на западные страны, проводит очевидную политику геноцида», — заявил президент Эрдоган.

Он подчеркнул, что Турция активно работает над тем, чтобы привлечь Израиль к международно-правовой ответственности за происходящее. Президент поделился печальной статистикой, сообщив, что более 32 тыс. палестинцев стали мучениками, а 2 млн были вынуждены покинуть свои дома.

«Нетаньяху и его ослепленное ненавистью правительство вошли в число современных нацистов, наряду с такими историческими фигурами, как Гитлер, Муссолини, Сталин, Пол Пот, Франко и другими злодеями новейшей истории, совершив преступления против человечности в Газе», — отметил турецкий лидер.

Эрдоган также выразил разочарование относительно общей позиции исламского мира, указав на необходимость более решительных действий со стороны 2-миллиардного исламского сообщества. Он отметил, что несмотря на дипломатические усилия, мусульмане продолжают сталкиваться с дискриминацией и насилием.

Президент подчеркнул роль Турции в поддержке Палестины, упомянув о мобилизации ресурсов в поддержку палестинского народа с первых дней атак Израиля. «Хочу это сказать абсолютно четко: страна, которая наиболее решительно поддерживает дело палестинцев, безусловно, Турция», — заявил он, повторив непоколебимую поддержку Турции Палестине.

Президент Эрдоган подчеркнул активизацию гуманитарной помощи Турцией Газе на фоне улучшения отношений с Египтом. По его словам, общий объем уже доставленной помощи достиг 40 тыс. тонн, а завтра ожидается прибытие судна с еще 3 тыс. тонн груза. Турецкий лидер уточнил, что в состав помощи входят не только продукты питания, вода, средства гигиены и материалы для укрытия, но и неотложная медицинская помощь, полевой госпиталь и палатки. Президент Турции также обещал увеличить объемы помощи в течение месяца Рамадан и продолжить лечение людей, эвакуированных в Турцию.

Глава государства вспомнил свое знаменитое выступление перед западными лидерами 15 лет назад, которое осталось в памяти благодаря фразе «one minute». Он подчеркнул свою последовательность в поддержке Палестины и критику Израиля. Президент также вспомнил событие, произошедшее 21 год назад в США, когда он, будучи премьер-министром, защищал ХАМАС как организацию сопротивления, опровергая обвинения в террористической деятельности организации.

Президент призвал к единству в защите прав палестинцев и раскритиковал тех, кто несправедливо обвиняет Турцию, призывав их к саморефлексии. «Вместо того чтобы ругаться друг с другом, мы должны справиться с этим мышлением», — заключил Эрдоган, имея в виду тех, кто считает бойцов палестинского движения террористами.

«Теперь никто не может заставить нас использовать выражение «террористическая организация» в отношении ХАМАС. Турция — страна, которая говорит очень четко и открыто с лидерами ХАМАС и стоит за ними как скала», — отметил он.