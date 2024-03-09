Встреча прошла в Мар-а-Лаго, личной резиденции Трампа во Флориде, передает CNN. По данным штаба Трампа, цель визита состояла в «обсуждении ряда важных вопросов, затрагивающих Венгрию и США, включая первостепенную важность прочных и безопасных границ для защиты суверенитета каждой нации».

Орбан выразил уверенность, что Трамп может способствовать миру в Украине, и высказался в поддержку его потенциального возвращения в политику.

«Нам нужны лидеры в мире, которых уважают и которые могут принести мир. Он - один из них! Вернитесь и принесите нам мир, господин президент!», - написал премьер Венгрии в X.

Орбан также подчеркнул важность экономических связей между Венгрией и США, отметив, что товарооборот между странами превысил 9 млрд долларов, и выразил надежду на новый импульс в торговых отношениях при возможном возвращении Трампа в политику.

Сам Трамп положительно оценил лидерские качества Орбана, назвав его «фантастическим лидером».

Сообщается, что во время своего пребывания в США Орбан не запрашивал встречу с нынешним президентом Джо Байденом, и со стороны администрации Байдена также не было предложений о встрече.

Ранее Орбан выступал с призывами к Западу прекратить поддержку Украины, утверждая, что это ускорит процесс переговоров Киева с Москвой по прекращению огня.