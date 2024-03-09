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Между Азербайджаном и Арменией вновь напряженно
Служба заместителя премьер-министра Азербайджана Шахина Мустафаева заявила, что оккупированные Арменией 4 азербайджанских села должны быть немедленно возвращены Азербайджану
Между Азербайджаном и Арменией вновь напряженно
Азербайджан требует освобождения оккупированных Арменией сел / Photo: Reuters
9 марта 2024 г.

Комиссии Азербайджана и Армении, занимающиеся вопросами делимитации государственной границы, на текущий момент провели семь встреч.

Данные комиссии работают над созданием нормативно-правовой базы, необходимой для делимитационных мероприятий, уточнили в службе заместителя премьер-министра Азербайджана Шахина Мустафаева.

Азербайджанская сторона отмечает, что в последнее время в СМИ Армении распространяются недостоверные сведения, утверждающие, что 31 армянское село находится под «оккупацией» Азербайджана. Притом что Баку, не признавая этого, требует освобождения своих 4 оккупированных сел.

В этом контексте, Азербайджан выражает позицию, что утверждения об «оккупации» 31 армянского села являются необоснованными до тех пор, пока не будет завершена делимитация государственных границ.

Относительно четырех азербайджанских сел – Баганис Айрым, Ашагы Аскипара, Хейримлы и Гызылгаджылы, которые не являются эксклавами и заняты Арменией, их принадлежность Азербайджану «является неоспоримой, и они должны быть незамедлительно возвращены».

В контексте делимитационного процесса также будет рассмотрен вопрос об освобождении других 4 азербайджанских эксклавных сел – Юхары Аскипара, Софулу, Бархударлы и Кярки, которые в настоящее время находятся под оккупацией Армении.

Азербайджан подчеркивает важность разрешения этой проблемы в рамках установления границ и урегулирования конфликтов между двумя странами.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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