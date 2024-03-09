В конце недели Министерство обороны США разместило в открытом доступе доклад, который опровергает многолетние домыслы и догадки по поводу неопознанных летающих объектов (НЛО), утверждая отсутствие улик, указывающих на внеземное присутствие или умышленное утаивание информации от американских законодателей.

В докладе говорится, что власти США рассматривали возможность анализа и воссоздания космических аппаратов внеземного происхождения, если таковые будут найдены. Хотя эти исследования не привели к конкретным результатам, они стали основанием для различных теорий заговора о сокрытии информации о НЛО.

Большинство объектов, которые были приняты за НЛО, на самом деле являлись продуктами земной разработки, утверждается в отчете.

Пентагон признал, что опубликованные в его докладе данные вряд ли изменят глубоко укоренившиеся в обществе взгляды и убеждения касательно существования внеземных существ. Согласно докладу, огромное количество фильмов, книг и контента в интернете по теме НЛО, по всей вероятности, повлияли на общественное мнение о существовании инопланетян.

Документ, представленный в пятницу Конгрессу, является частью публичных инициатив правительства США по исследованию НЛО, которые в официальной терминологии именуются как неопознанные аномальные явления (unidentified anomalous phenomena).

В 2023 году бывший офицер разведки Дэвид Груш дал показания перед Конгрессом, что, по его мнению, правительство США владеет телами инопланетян и космическими кораблями. Груш сказал, что его заявления опираются на документы, записи и разговоры с коллегами.