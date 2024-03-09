Google подтвердил увольнение, о котором впервые сообщила CNBC.

«На этой неделе сотрудник помешал коллеге, который делал презентацию и вмешался в официальное мероприятие, спонсируемое компанией. Такое поведение недопустимо, независимо от обстоятельств, и сотрудник был уволен за нарушение наших правил», — говорится в заявлении представителя Google Бейли Томсона.

Инцидент произошел на конференции Mind the Tech, ежегодном технологическом симпозиуме в Нью-Йорке, во время презентации управляющего директора Google Israel Барака Регева.

Инженер выступил против проекта Nimbus — контракта израильского правительства на сумму 1,2 млрд долларов на доступ к облачным сервисам от Google и Amazon.

«Проект Nimbus подвергает опасности членов палестинского сообщества. Нет облачному апартеиду», — сказал сотрудник.

Ранее Google столкнулся с критикой из-за участия в проекте Nimbus. Сотни сотрудников Google и Amazon опубликовали открытое письмо, в котором высказались против сделки, заявив, что технологии «ведут наблюдение и незаконный сбор данных о палестинцах».

Организация No Tech For Apartheid, которая выступает против проекта Nimbus, опубликовала обращение касательно ситуации с увольнением инженера в пятницу.

«Цели Google ясны: корпорация пытается заглушить работников, чтобы скрыть свои моральные провалы», — говорится в заявлении организации.