Министры иностранных дел Турции Хакан Фидан и США Энтони Блинкен руководили седьмой встречей данного механизма, проходившей 7-8 марта в Вашингтоне.

В ходе встреч были затронуты темы, касающиеся укрепления отношений между двумя странами в различных сферах, включая региональные приоритеты, борьбу с терроризмом, оборонное сотрудничество, экономический рост, торговлю, энергетическую безопасность и климатические изменения.

Госсекретарь Блинкен и министр Фидан еще раз подтвердили поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины на фоне российской агрессии. США приветствовали усилия Турции в Черном море по обеспечению безопасных маршрутов.

Также были обсуждены вопросы, связанные с кризисом в Газе, где стороны подчеркнули необходимость поиска пути к завершению конфликта и срочного решения гуманитарного кризиса. Обе стороны еще раз подтвердили свою приверженность двухгосударственному решению.

Госсекретарь Блинкен и министр Фидан подчеркнули необходимость борьбы с терроризмом во всех его формах и проявлениях. США и Турция возобновили консультации по борьбе с терроризмом в рамках стратегического механизма. Была подчеркнута приверженность борьбе против террористических организаций PKK, DHKP-C и ДАЕШ, угрожающих Турции и турецким интересам. Кроме того, обсуждалось сотрудничество в борьбе с угрозой ДАЕШ и «Аль-Каидой» в Африке и Центральной Азии.

Среди прочего, обсуждались вопросы экономического и оборонного сотрудничества, в том числе в контексте грядущего 75-го саммита НАТО, а также вопросы региональной стабильности и межгосударственных связей.

Министры выразили удовлетворение устойчивым ростом двусторонней торговли между Турцией и США и подчеркнули значимость дальнейшего развития экономического взаимодействия и углубления сотрудничества.