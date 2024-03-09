ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Республиканцы предложат свой план по Украине
Спикер нижней палаты Конгресса США Майк Джонсон вместе с представителями ведущих комитетов от Республиканской партии активно разрабатывают альтернативный проект помощи Украине
Республиканцы предложат свой план по Украине
Майк Джонсон / Photo: Reuters
9 марта 2024 г.

Об этом сообщает NBC News, опираясь на данные от трех осведомленных источников.

Инсайдеры утверждают, что проект находится на ранней стадии и пока не готов в окончательном виде. Тем не менее республиканцы, поддерживающие Украину, стремятся подготовить законопроект к моменту утверждения Конгрессом следующего пакета финансирования, намеченного на 22 марта.

Как уточнили председатель комитета по международным делам Майк Маккол и сенатор-республиканец Линдси Грэм, в рамках обсуждения находится предложение об оформлении части невоенной помощи в форме кредита.

Маккол подчеркнул, что замороженные активы России в США в результате санкций могут служить обеспечением для предоставляемых Киеву кредитов. Он также отметил возможность введения щедрых условий их погашения для поддержки Украины.

Внедрение кредитов в пакет помощи ставит целью уменьшить опасения среди ультраправых членов нижней палаты, критикующих объемы американской поддержки Украины и требующих четкого плана действий для достижения победы.

Маккол также выразил мнение, что использование российских активов для покрытия расходов Украины сделает Россию частично ответственной за финансовую поддержку восстановления страны, что пользуется популярностью среди членов палаты.

Грэм убежден, что высказанная вероятным кандидатом в президенты от республиканцев Дональдом Трампом идея по преобразованию помощи Украине в кредит поможет преодолеть затруднения в нижней палате.

Между тем издание Bild пишет, что планы Трампа по урегулированию кризиса в Украине включают в себя предложения, аналогичные тем, что ранее выдвигал Илон Маск. В частности, что Россия сохранит контроль над Крымом и другими оккупированными территориями, а Киев не сможет присоединиться к НАТО.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us