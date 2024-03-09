Об этом сообщает NBC News, опираясь на данные от трех осведомленных источников.

Инсайдеры утверждают, что проект находится на ранней стадии и пока не готов в окончательном виде. Тем не менее республиканцы, поддерживающие Украину, стремятся подготовить законопроект к моменту утверждения Конгрессом следующего пакета финансирования, намеченного на 22 марта.

Как уточнили председатель комитета по международным делам Майк Маккол и сенатор-республиканец Линдси Грэм, в рамках обсуждения находится предложение об оформлении части невоенной помощи в форме кредита.

Маккол подчеркнул, что замороженные активы России в США в результате санкций могут служить обеспечением для предоставляемых Киеву кредитов. Он также отметил возможность введения щедрых условий их погашения для поддержки Украины.

Внедрение кредитов в пакет помощи ставит целью уменьшить опасения среди ультраправых членов нижней палаты, критикующих объемы американской поддержки Украины и требующих четкого плана действий для достижения победы.

Маккол также выразил мнение, что использование российских активов для покрытия расходов Украины сделает Россию частично ответственной за финансовую поддержку восстановления страны, что пользуется популярностью среди членов палаты.

Грэм убежден, что высказанная вероятным кандидатом в президенты от республиканцев Дональдом Трампом идея по преобразованию помощи Украине в кредит поможет преодолеть затруднения в нижней палате.

Между тем издание Bild пишет, что планы Трампа по урегулированию кризиса в Украине включают в себя предложения, аналогичные тем, что ранее выдвигал Илон Маск. В частности, что Россия сохранит контроль над Крымом и другими оккупированными территориями, а Киев не сможет присоединиться к НАТО.