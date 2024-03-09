Ведомство не раскрывает детали, указывая на сотрудничество с Федеральной службой безопасности России в рамках расследования.

«Казахстанское гражданство и выезд этих лиц в Россию подтверждаются. По указанному факту КНБ ведется досудебное расследование. Проверка осуществляется в тесном контакте с ФСБ России в рамках действующих каналов сотрудничества. Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит», — заявили в комитете.

7 марта ФСБ сообщило о ликвидации в Калужской области двух лиц из Казахстана, подозреваемых в организации нападения на московскую синагогу. Они были идентифицированы как члены афганского отделения ДАЕШ.

Кроме того, было объявлено, что в ходе ареста данные лица оказали вооруженное сопротивление. ФСБ продемонстрировало видеоматериал, где видны тела убитых с оружием поблизости.

Согласно российским СМИ, стычка между задержанными и силами ФСБ произошла в утреннее время в деревне Коряково, возле границы с Московской областью.

7 марта американское посольство в России выпустило предупреждение о чрезвычайно высоком риске террористических атак в Москве в ближайшие два дня. На следующий день к этому предупреждению присоединились представители властей из различных западных стран и Южной Кореи.