Анкара встревожена действиями Израиля в секторе Газа и требует привлечения к ответственности за правонарушения. Официальный представитель МИД Турции Онджю Кечели заявил, что Израиль «безусловно будет привлечен к ответственности за преступления против жителей сектора Газа». Эти слова прозвучали в свете комментариев израильского правительства.

Кечели подчеркнул, что Израиль, находящийся под судебным преследованием за обвинения в геноциде, несет ответственность за действия против палестинцев.

«Израиль — это государство, которое подвергается судебному преследованию по обвинениям в геноциде в Международном суде, и правительство Израиля несет ответственность за все преступления, совершенные против палестинского населения в секторе Газа. Совесть человечества и международное право, несомненно, обеспечат привлечение представителей израильских к ответственности», — заявил он.

Дипломат также выразил мнение, что попытки израильского правительства изменить повестку и отвлечь внимание мировой общественности от ситуации в Газе не увенчаются успехом.