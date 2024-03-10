ТУРЦИЯ
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Турция: Израиль ответит за свои злодеяния
На фоне заявлений израильского правительства Анкара вновь выдвинула обвинения против Израиля за преступления в отношении жителей Газы. В МИД Турции не сомневаются, что Тель-Авив будет привлечен к международной правовой ответственности
Турция: Израиль ответит за свои злодеяния
Онджю Кечели / Фото: AA / Others
10 марта 2024 г.

Анкара встревожена действиями Израиля в секторе Газа и требует привлечения к ответственности за правонарушения. Официальный представитель МИД Турции Онджю Кечели заявил, что Израиль «безусловно будет привлечен к ответственности за преступления против жителей сектора Газа». Эти слова прозвучали в свете комментариев израильского правительства.

Кечели подчеркнул, что Израиль, находящийся под судебным преследованием за обвинения в геноциде, несет ответственность за действия против палестинцев.

«Израиль — это государство, которое подвергается судебному преследованию по обвинениям в геноциде в Международном суде, и правительство Израиля несет ответственность за все преступления, совершенные против палестинского населения в секторе Газа. Совесть человечества и международное право, несомненно, обеспечат привлечение представителей израильских к ответственности», — заявил он.

Дипломат также выразил мнение, что попытки израильского правительства изменить повестку и отвлечь внимание мировой общественности от ситуации в Газе не увенчаются успехом.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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