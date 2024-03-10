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Папа Франциск призывает поднять «белый флаг»
Папа римский поддержал мирные переговоры в Украине, отдельно выделив турецкую площадку как шанс для предотвращения дальнейшего ухудшения ситуации
Папа Франциск призывает поднять «белый флаг»
Папа римский Франциск / Фото: Reuters / Others
10 марта 2024 г.

Папа римский Франциск в интервью для швейцарской вещательной компании RSI обратился с призывом к России и Украине «вести переговоры, пока ситуация не ухудшилась». Этот комментарий сделан на фоне конфликта, продолжающегося между странами более двух лет.

Журналист поинтересовался у понтифика его мнением о мирных переговорах между Украиной и Россией. В свете спора между теми, кто считает, что Украина должна сдаться из-за невозможности отразить российские войска, и теми, кто утверждает, что это будет означать легитимизацию агрессии, папа римский поделился своим видением ситуации.

«Я думаю, что сильнее тот, кто видит ситуацию, кто думает о народе, у кого есть мужество белого флага, чтобы вести переговоры. И сегодня вы можете вести переговоры с помощью международных держав. Слово «переговоры» — это смелое слово. Когда вы видите, что терпите поражение, что дела идут неважно, вы должны иметь мужество вести переговоры. Вам стыдно, но сколькими смертями это закончится?» — отметил Франциск.

Он также призвал к поиску стран-посредников для облегчения диалога, отметив, что «сегодня, например, в войне в Украине есть много желающих выступить посредниками. Турция предложила себя для этого. И другие. Не стыдитесь вести переговоры, пока не стало хуже».

Позже глава пресс-службы Ватикана Маттео Бруни прокомментировал вызвавшее большой резонанс высказывание понтифика о войне в Украине. По его словам, высказывание папы римского Франциска о том, что сильнее всех тот, «кто видит ситуацию, думает о народе, у кого есть мужество белого флага, чтобы вести переговоры», следует расценивать как призыв к дипломатическому решению конфликта.

О призыве понтифика стало известно после выступления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с предложением о посредничестве. Напомним, что с такой инициативой он выступил после встречи в Стамбуле с украинским президентом Владимиром Зеленским. Турецкий лидер предложил организовать саммит с участием России для поиска путей завершения конфликта.

Как сообщает Reuters, интервью с папой Франциском было записано в феврале, задолго до предложения президента Турции, и будет полностью показано 20 марта.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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