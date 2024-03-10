Президент США Джо Байден заявил, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху «наносит Израилю больше вреда, чем помощи» своим подходом к ведению войны в Газе. Этим мнением он поделился в интервью с Джонатаном Кейпхартом на MSNBC.

Лидер США вновь поддержал «право Израиля на преследование ХАМАС» после атаки 7 октября, но отметил, что Нетаньяху «должен уделять больше внимания невинным людям, потерявшим жизни в результате принятых действий».

На протяжении нескольких месяцев Байден предупреждал, что Израиль рискует потерять международную поддержку из-за растущего числа гражданских жертв в Газе, и последнее замечание в интервью MSNBC указывает на все более нарастающее недовольство в отношении Нетаньяху.

Байден прокомментировал большое количество жертв в Газе: «Эти действия идут вразрез с тем, что отстаивает Израиль. И я думаю, что это большая ошибка».

Президент Соединенных Штатов заявил, что потенциальное вторжение Израиля в город Рафах в Газе, где укрываются более 1,3 млн палестинцев, является для него «красной линией», но отметил, что не собирается прекращать поставки вооружений, таких как системы ПРО «Железный купол», которые защищают израильское гражданское население от ракет.

«Это красная линия, — сказал он, отвечая на вопрос о Рафахе, — но я никогда не покину Израиль. Защита Израиля по-прежнему критически важна, так что нет такой красной линии, после которой я прекращу все поставки оружия, включая системы «Железный купол», необходимые для защиты».

Байден сказал, что готов изложить свою позицию непосредственно израильскому кнессету, включая совершение еще одной поездки в страну. Стоит отметить, что Байден посетил Израиль через несколько недель после 7 октября. Он отказался предоставить детали предполагаемой поездки.

Несмотря на международное давление, Израиль остается приверженным продолжению своего вторжения в Газу, включая нападение на Рафах — город, где нашли прибежище более 1,3 млн палестинцев.

Тем временем, по данным Министерства здравоохранения Газы, в осажденном эксклаве было убито более 30 тыс. палестинцев, большинство из которых составляют женщины и дети, а сотням тысяч грозит голодная смерть.