ТУРЦИЯ
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«Банда убийц»: в Турции ответили Нетаньяху
Представитель правящей партии резко отреагировал на высказывания администрации Нетаньяху против президента Эрдогана и Турции, назвав их «ничтожными»
«Банда убийц»: в Турции ответили Нетаньяху
Представитель AK Parti Омер Челик / Others
10 марта 2024 г.

Официальный представитель Партии справедливости и развития (AK Parti) Омер Челик осудил заявления администрации Нетаньяху в адрес президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и Турции.

В своем сообщении в социальной сети Челик назвал «ничтожными» заявления «администрации Нетаньяху и его банды убийц невинных людей», сделанные против президента Реджепа Тайипа Эрдогана и Турции.

Он подчеркнул, что мировая общественность проклинает угрозу, которую администрация Нетаньяху создает для регионального и глобального мира.

Челик также заявил, что Турция продолжит говорить на всех платформах о преступлениях против человечности, совершенных Израилем. «Мы продолжим нашу борьбу за то, чтобы убийцы были привлечены к ответственности», — добавил он.

Представитель правящий партии также подчеркнул, что Турция выступает за справедливый и постоянный мир на Ближнем Востоке. «Мы поддерживаем решение о создании двух государств — Израиля и Палестины со столицей в Восточном Иерусалиме», — сказал он.

Челик также заявил, что правительство Нетаньяху в Израиле игнорирует основные права человека и международное право. «Они подвергаются обвинениям в геноциде из-за своей жестокой агрессии против палестинцев», — добавил он.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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