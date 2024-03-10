Глава МИД Польши Радослав Сикорский утверждает, что военные «некоторых стран» НАТО уже находятся в Украине. При этом он отказался от указания конкретных государств.

«В отличие от других политиков, не буду перечислять эти страны», — подчеркнул он в польском парламенте, тем самым делая вероятную отсылку к заявлениям канцлера Германии Олафа Шольца о присутствии в Украине британских и французских военных, обучающих ВСУ использованию ракет Storm Shadow/SCALP.

Ранее Сикорский поддержал идею президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке войск НАТО в Украину. Он подчеркнул, что такое присутствие «не является немыслимым» и предназначено для «устрашения Путина, а не страха перед Путиным». Стоит отметить, что ранее премьер-министр Польши Дональд Туск публично заявил об отказе отправлять польские войска в Украину.

На заявления главы МИД Польши уже успел отреагировать министр обороны Италии Гвидо Крозетто. Он предупредил, что отправка войск может привести к «опасной эскалации» и затруднить дипломатическое решение конфликта.

«Франция и Польша не могут говорить от имени НАТО, которое с самого начала формально и добровольно не вмешивалось в конфликт. Ввод войск в Киев означает шаг к односторонней эскалации, которая перечеркнет путь дипломатии», — заявил Крозетто.

На конференции в поддержку Украины, состоявшейся 26 февраля, президент Франции Эммануэль Макрон сделал резонансное заявление о том, что «сегодня нет консенсуса» по вопросу отправки сухопутных войск в Украину, но добавил, что «в динамическом развитии ничего исключать нельзя».

Ряд западных стран, включая Германию, Великобританию и Италию, отвергли идею направления войск НАТО в Украину, подчеркивая важность сосредоточения на поставках вооружений, боеприпасов и финансовой поддержке Киева. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также подтвердил, что альянс не планирует отправку войск. Вместе с тем Литва и Латвия поддержали позицию Макрона.