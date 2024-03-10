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Испания готова к признанию Палестины
Испанский премьер Педро Санчес предложит парламенту признать палестинское государство, считая это условием для мирного сосуществования Израиля и Палестины
Испания готова к признанию Палестины
Педро Санчес / Фото: AP / Others
10 марта 2024 г.

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил о своем намерении предложить парламенту страны признать палестинское государство. «Я предложу признание Испанией государства Палестина», — сказал Санчес, отметив, что его решение основано на моральных убеждениях. По его мнению, этот шаг является ключом к миру между Израилем и Палестиной.

Санчес также выразил поддержку международным усилиям по решению конфликта на Ближнем Востоке на основе двух государств. Тем самым он присоединился к голосам западных лидеров, выступающих за подобный подход в урегулировании ситуации.

Санчес сравнил свою позицию в отношении конфликта в секторе Газа с поддержкой Украины. По словам испанского премьера, как и в случае с Россией, Испания требует от Израиля соблюдения международного права и прекращения насилия, а также признания двух государств и беспрепятственного обеспечения Газы гуманитарной помощью.

Стоит отметить, что на фоне возрастающего недовольства действиями Израиля в заявлениях западных государств все чаще звучат призывы к признанию Палестины. Так, на Мюнхенской конференции по безопасности вице-президент США Камала Харрис выступила с заявлением о необходимости признания независимости Палестины Израилем для достижения мира с ХАМАС.

Помимо этого, администрация президента США Джо Байдена рассматривает варианты официального признания палестинского государства. Об этом пишут Axios и NBC News со ссылкой на высокопоставленных чиновников.

Президент Франции Эммануэль Макрон и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон также выразили готовность их стран к признанию Палестины, отмечая необходимость двухгосударственного подхода для долгосрочного урегулирования конфликта.

ИСТОЧНИК:AP
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