ТУРЦИЯ
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Новый пункт назначения Bayraktar TB2 — Мальдивы
Мальдивы укрепляют свою обороноспособность с помощью турецкого БПЛА Bayraktar TB2
Новый пункт назначения Bayraktar TB2 — Мальдивы
БПЛА Bayraktar TB2 / Others
10 марта 2024 г.

Мальдивы присоединились к списку стран, закупивших вооруженные беспилотные летательные аппараты Bayraktar TB2. В рамках укрепления сил безопасности архипелага на Мальдивы будет доставлена система из шести БПЛА.

Это событие знаменует собой дальнейшее расширение международного присутствия Bayraktar TB2, который уже используется в 33 странах.

В ходе визита в Турцию в ноябре 2023 года президент архипелага Мухаммед Муиззу провел встречу с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и посетил ряд турецких компаний оборонного сектора.

Bayraktar TB2, разработанный турецкой компанией Baykar, стал самым продаваемым БПЛА в мире. Он демонстрирует высокую эффективность в различных климатических условиях и находится в арсеналах стран НАТО и Европейского Союза.

Успешный экспорт в Катар в 2018 году открыл путь Bayraktar TB2 к международному признанию и применению на различных театрах военных действий.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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