Осенью 2022 года США готовили неядерный, но «драматический» ответ на возможное применение ядерного оружия Россией в Украине. Несмотря на заявления России об отсутствии планов применить ядерное оружие первой, в Вашингтоне готовились к любым сценариям, включая самые экстремальные. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на чиновников, причастных к обсуждениям.

Тогда президент США Джо Байден выразил свои опасения относительно возможности применения Россией тактического ядерного, биологического или химического оружия, заявив, что «у нас есть человек, которого я знаю довольно хорошо. Он не шутит, когда говорит о возможном применении тактического ядерного оружия, биологического или химического оружия, потому что его вооруженные силы, можно сказать, значительно отстают».

Из «речи Армагеддона» (так ее стали называть чиновники Белого дома — ред.) никто так и не понял, какие меры готовит президент РФ. Существовало мнение, что публичные заявления России о готовящемся Украиной применении «грязной бомбы» — оружия, распыляющего радиоактивные вещества, могли служить предлогом для упреждающего ядерного удара со стороны РФ.

В ходе моделирования сценариев, проводившихся в Пентагоне и аналитических центрах Вашингтона, оценивалась вероятность применения Путиным тактического ядерного оружия. При этом моделировались различные сценарии, при которых подобный шаг мог бы быть предпринят.

Одним из возможных обстоятельств в этих симуляциях было успешное контрнаступление украинских сил, которое могло бы привести к угрозе для Крыма. По оценкам ЦРУ, такой сценарий увеличивал вероятность применения ядерного оружия до 50% и выше. Другой сценарий включал требование Москвы о полном прекращении военной поддержки Киева со стороны Запада. В этой симуляции целью применения ядерного оружия был раскол НАТО.

Представители администрации США заявляли, что ответные меры на применение ядерного оружия не должны быть ядерными. Однако в Вашингтоне считали, что реакция должна быть «драматической». Это мог быть, например, массированный удар обычным вооружением по подразделениям, применившим ядерное оружие. По их мнению, это необходимо для сдерживания, в противном случае существует риск «подбодрить» других «авторитарных лидеров», обладающих ядерным арсеналом.

Опасения о возможности ядерного удара усилились после отвода российских войск из Херсона в ноябре 2022-го. С тех пор преимущество на поле боя резко изменилось, и октябрь 2022 года теперь выглядит как высшая точка военных достижений Украины за последние два года. Однако теперь Путин выступил с новой порцией ядерных угроз во время своего обращения в конце февраля.

Он заявил, что все страны НАТО, которые помогают Украине наносить удары крылатыми ракетами по российской территории или рассматривают возможность отправки своих войск в бой, «должны, в конце концов, понять», что «все это действительно грозит конфликтом с применением ядерного оружия, а значит, уничтожением цивилизации».

«У нас тоже есть оружие, которое может поразить цели на их территории», — заявил Путин. «Неужели они этого не понимают?»

О том, что США во второй половине 2022 года готовились к ответу на возможное применение Россией ядерного оружия, накануне, 9 марта, сообщил и телеканал CNN.