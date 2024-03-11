«Когда российское зло 24 февраля начало эту войну, все украинцы стали на защиту. Христиане, мусульмане, иудеи — все. И я благодарю каждого украинского капеллана, которые с армией, в силах обороны. Там, на передовой. Защищают жизнь и человечность. Поддерживают и молитвой, и разговором, и делом. Вот что такое церковь с людьми. А не за две с половиной тысячи километров — где-то там заниматься виртуальным посредничеством между тем, кто хочет жить, и тем, кто хочет тебя уничтожить», — сказал Зеленский.

Президент также отметил, что украинцы вооруженной борьбой защищают Европу от российской агрессии, указав на разрушения, нанесенные российскими войсками городам и церквям Украины.

Ранее швейцарский телеканал RSI выпустил часть интервью с папой римским Франциском, где он отметил, что несколько государств выразили готовность посредничать в урегулировании диалога между Киевом и Москвой. Франциск подчеркнул, что обе стороны конфликта должны рассмотреть возможность принятия предложения о переговорах.

«Когда вы видите, что терпите поражение, что дела не идут, нужно иметь смелость вести переговоры», — сказал папа Франциск.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, в свою очередь, подчеркнул значимость выбора стороны добра в борьбе против зла и выразил благодарность за молитвы о мире, а также надежду на визит папы в Украину.

Польский глава МИД и президент Латвии также высказались против позиции папы, подчеркивая необходимость прямых действий против агрессора. Критика прозвучала и от немецких политиков.