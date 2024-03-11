ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Украина в поисках альтернативы: Япония и Канада вместо США?
Украина активно ищет альтернативных доноров финансовой поддержки для продолжения военного сопротивления и избежания значительного сокращения государственных затрат
Украина в поисках альтернативы: Япония и Канада вместо США?
Украина активно ищет альтернативных доноров поддержки военного сопротивления / Photo: Reuters
11 марта 2024 г.

По данным Financial Times поиск альтернативных источников обусловлен затруднениями в американском Конгрессе по вопросу выделения 60 млрд долларов помощи Украине.

Из-за нехватки внутренних средств для покрытия дефицита оборонного бюджета Украина вынуждена обратиться за поддержкой к международным союзникам и сократить государственные расходы, не связанные с обороной. Ситуация усугубляется планами мобилизации 500 тыс. новых рекрутов, что потребует дополнительных миллиардов на заработные платы, обучение и оснащение.

«Мы почти исчерпали наши возможности — все внутренние ресурсы используются для финансирования армии», — цитирует издание главу бюджетного комитета Верховной Рады Украины Роксолану Пидласу.

Пидласа упомянула, что Украина рассчитывала на новую финансовую поддержку от США и ЕС с января, однако Венгрия заблокировала выплату обещанной ЕС невоенной помощи на 50 млрд евро, что заставило Киев рассмотреть альтернативные планы.

«Правительство ведет переговоры о дополнительной бюджетной поддержке с другими странами G7, особенно с Японией и Канадой. Мы также рассматриваем возможность значительного сокращения невоенных расходов и повышения налогов», — подчеркнула Пидласа.

Издание отмечает, что параллельно в Вашингтоне предпринимаются усилия для преодоления тупика в Конгрессе, несмотря на противодействие со стороны Дональда Трампа касательно помощи Украине.

По словам Пидласы, Украина не сбавляет дипломатических усилий, чтобы убедить США в необходимости поддержки.

Ожидается, что аналогичная ситуация с американской помощью может повториться в следующем году, учитывая, что бюджетный процесс в США начнется за месяц до президентских выборов.

S&P Global Ratings предсказывает возможный дефолт по внешним долгам Украины к середине 2024 года, подчеркивая сложную финансовую ситуацию страны в контексте продолжающейся войны.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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