Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху открыто ответил на острую критику со стороны президента США, который накануне заявил, что израильский политик «‎больше вредит Израилю, чем помогает»‎. В ответ Нетаньяху заявил, что большинство израильтян якобы выступают за продолжение войны. Потому премьер продолжит военную агрессию в Рафахе, тем самым наплевав на все «‎‎красные линии» Джо Байдена.

«‎Я не совсем понимаю, что имел в виду президент [Байден], но если он имел в виду, что я веду частную политику против воли большинства израильтян и что это вредит интересам Израиля, то он неправ по обоим пунктам»‎, — заявил Нетаньяху в интервью Politico. — «‎‎Это политика, поддерживаемая подавляющим большинством израильтян».

Этот комментарий премьера стал прямой реакцией на критику Белого дома. Администрация Байдена в последние недели уже не скрывает своего раздражения действиями израильского руководства, продолжая при этом — парадоксально — оказание военной поддержки Израиля. На прошлой неделе газета Washington Post сообщила, что Белый дом в обход Конгресса одобрил более 100 поставок оружия Израилю, включая поставки противобункерных бомб.

Джо Байден 9 марта подчеркнул глубокие опасения США из-за гибели гражданских лиц в Газе и назвал планируемую операцию Израиля на юге Газы в Рафахе «‎‎красной линией».

Нетаньяху отверг заявления американского лидера, уточнив, что намерен все равно продолжить военную агрессию в Рафахе. При этом он подчеркнул, что война не остановится на время Рамадана, как того пытался добиться Байден, и займет еще 4-6 недель. Переговоры о перемирии продолжались всю прошлую неделю в Каире, однако они завершились безрезультатно: делегация ХАМАС покинула египетскую столицу 7 марта без каких-либо соглашений.

Нетаньяху также утверждает, что он имеет «‎скрытую поддержку»‎ со стороны арабских стран, которые расценивают иранскую поддержку ХАМАС как угрозу. При этом премьер не стал уточнять, о каких именно странах идет речь.

В беседе с Politico Нетаньяху также поклялся бросить вызов международным предупреждениям и вторгнуться в Рафах — последний не занятый израильскими военными город Газы. Там укрываются более 1,3 млн беженцев.

Кроме того, израильский премьер отметил, что большинство граждан Израиля выступают против возврата палестинского контроля в Газе, а также против создания палестинского государства. Однако большинство союзников Израиля, включая США, Германию и Великобританию, ранее решительно высказались в пользу создания независимой Палестины.

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время последнего по времени визита на Ближний Восток также обсуждал создание палестинского государства с руководителями Саудовской Аравии, Катара и Египта. Washington Post сообщала в феврале, что США и несколько арабских партнеров готовят подробный план для комплексного мирного соглашения между Израилем и палестинцами, который включает «‎‎жесткий график» создания палестинского государства. Израильское руководство отвергло этот план, уточняет издание.