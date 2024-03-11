Главнокомандующего Военно-морского флота (ВМФ) России адмирала Николая Евменова отправили в отставку. Вместо него морские силы РФ возглавит адмирал Александр Моисеев — до назначения он руководил Северным флотом. Об этом сообщили российские газеты со ссылкой на источники. Позже информацию изданий подтвердил экс-командующий Черноморским флотом РФ адмирал Комоедов.

Ни Министерство обороны России, ни аппарат президента Владимира Путина пока не комментировали эту информацию. Провластные блогеры, называющие себя «‎военкорами»‎, также пока не подтвердили изменение руководства флота.

По данным близкой к Кремлю газеты «‎Известия»‎, Евменов формально остается главнокомандующим, однако Моисеев уже получил подтверждение о своем назначении.

Если информация подтвердится, это станет второй громкой отставкой последних недель в рядах ВС РФ. По данным близких к властям СМИ, 15 февраля Минобороны уволило командующего Черноморского флота Виктора Соколова. Это уже третья смена руководства на этом направлении с начала войны.

Николай Евменов командовал российским ВМФ с мая 2019 года, сменив на этом посту адмирала Владимира Королева. Силы флота понесли наибольшие потери за два года российско-украинской войны. На этой неделе украинская разведка сообщила, что один из ее дронов атаковал и потопил российский патрульный корабль, убив семерых моряков.

Адмирала Евменова критиковали за неспособность разгромить меньший по размерам и оснащенности украинский флот. Суда Черноморского флота фактически были вынуждены покинуть оккупированный Крымский полуостров после ударов украинских дронов и ракет, которые уничтожили несколько военных кораблей и подводных лодок. Для флота начали строить новую базу в Абхазии, в оккупированной российскими военными части Грузии. Соглашение о строительстве военного объекта в Очамчирской бухте было заключено в октябре 2023 года.

Евменов также запомнится тем, что при нем началось оснащение всех новых отечественных фрегатов гиперзвуковым оружием российской разработки «Циркон». После начала вторжения в Украину адмирал поручил устанавливать новейшие разработки на корабли и спускать новые суда «не быстро, а немедленно».