Главнокомандующего Военно-морского флота (ВМФ) России адмирала Николая Евменова отправили в отставку. Вместо него морские силы РФ возглавит адмирал Александр Моисеев — до назначения он руководил Северным флотом. Об этом сообщили российские газеты со ссылкой на источники. Позже информацию изданий подтвердил экс-командующий Черноморским флотом РФ адмирал Комоедов.
Ни Министерство обороны России, ни аппарат президента Владимира Путина пока не комментировали эту информацию. Провластные блогеры, называющие себя «военкорами», также пока не подтвердили изменение руководства флота.
По данным близкой к Кремлю газеты «Известия», Евменов формально остается главнокомандующим, однако Моисеев уже получил подтверждение о своем назначении.
Если информация подтвердится, это станет второй громкой отставкой последних недель в рядах ВС РФ. По данным близких к властям СМИ, 15 февраля Минобороны уволило командующего Черноморского флота Виктора Соколова. Это уже третья смена руководства на этом направлении с начала войны.
Николай Евменов командовал российским ВМФ с мая 2019 года, сменив на этом посту адмирала Владимира Королева. Силы флота понесли наибольшие потери за два года российско-украинской войны. На этой неделе украинская разведка сообщила, что один из ее дронов атаковал и потопил российский патрульный корабль, убив семерых моряков.
Адмирала Евменова критиковали за неспособность разгромить меньший по размерам и оснащенности украинский флот. Суда Черноморского флота фактически были вынуждены покинуть оккупированный Крымский полуостров после ударов украинских дронов и ракет, которые уничтожили несколько военных кораблей и подводных лодок. Для флота начали строить новую базу в Абхазии, в оккупированной российскими военными части Грузии. Соглашение о строительстве военного объекта в Очамчирской бухте было заключено в октябре 2023 года.
Евменов также запомнится тем, что при нем началось оснащение всех новых отечественных фрегатов гиперзвуковым оружием российской разработки «Циркон». После начала вторжения в Украину адмирал поручил устанавливать новейшие разработки на корабли и спускать новые суда «не быстро, а немедленно».