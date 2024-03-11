Китай для России: друг, попутчик или конкурент?

В 2024 году Россия и Китай отмечают 75-летие установления дипломатических отношений. Сейчас в Москве называют Пекин едва не самым важным экономическим партнером страны и постоянно рапортуют об увеличении объемов экспорта и импорта между Россией и Китаем. Кто на самом деле для Москвы Пекин: многолетний друг, ситуативный партнер или конкурент, за которым Россия пытается угнаться? #trtнарусском #китай #россия #дипломатия #торговля #санкции #экспорт #импорт #москва #пекин #политика #путин #партнерство #друг #конкурент #trtrussian