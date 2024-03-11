Тысячи людей собрались в Буэнос-Айресе проститься с японским карикатуристом

Тысячи людей собрались в столице Аргентины Буэнос-Айресе проститься с японским карикатуристом Акирой Ториямой, автором одного из самых популярных японских комиксов в стиле манга Dragon Ball «Жемчуг дракона». Художник скончался от кровоизлияния в мозг в возрасте 68 лет. Его комиксы начали публиковать в Японии в 1984 году, а позже были переведены на множество языков. #trtнарусском #япония #карикатура #буэносайрес #акираторияма #жемчугдракона #DragonBall #художник #прощание #похороны #комиксы #картина #trtrussian