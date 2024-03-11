Израильская полиция напала на мусульман в мечети Аль-Акса

Израильские военные не позволили палестинцам войти в мечеть Аль-Акса на первую молитву месяца Рамадан. Полицейские использовали дубинки, чтобы отогнать мусульман. Израиль уже несколько месяцев ограничивает вход в Аль-Аксу, третье по значимости место ислама. #trtнарусском #израиль #мусульмане #палестина #намаз #газа #секторгаза #палестинцы #молитва #альакса #мечеть #рамадан #полиция #нападение #израильтяне #trtrussian