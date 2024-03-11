Великобритания намерена выделить более £117 млн ($150,3 млн) на защиту мусульманских объектов по всей стране на протяжении четырех лет. Об этом заявил глава МВД королевства Джеймс Клеверли.
«Мы не позволим использовать события на Ближнем Востоке как оправдание для насилия против британских мусульман», — отметил министр, имея в виду израильскую военную агрессию против палестинского населения сектора Газа.
Лондон намерен использовать выделенные средства на установку систем видеонаблюдения, сигнализаций и ограждений вокруг мечетей.
Решение британских властей выделить $150 млн на защиту мусульманских религиозных объектов в королевстве происходит на фоне роста числа исламофобских атак в Великобритании. В основном нападениям со стороны радикалов подвергаются сторонники Палестины, говорится в исследовании британской газеты The Independent. Наблюдатели также указали на то, что мусульмане, особенно женщины в хиджабах, стали чаще подвергаться насмешкам и оскорблениям на улицах.
Одна из собеседниц издания рассказала, что неизвестные бросили камень в ее окно, потому что на нем висел палестинский флаг. По ее словам, камень был настолько большим, что мог запросто убить ее, попади он в голову.
Еще один 17-летний житель королевства также заявил, что профессора университета отчитали его после того, как он повесил палестинскую символику на рюкзак. По его словам, это вызвало у него приступ паники, из-за чего он провалил экзамен. Студент признался, что профессора допрашивали его об исламе и «понимании ХАМАС».
Маджид Икбал, глава Мусульманского управления реагирования на исламофобию (IRU), сообщил, что с октября прошлого года количество исламофобских инцидентов в Великобритании выросло на 365% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. В королевстве с 7 октября по 7 февраля зафиксировано 2 010 исламофобских нападений.
Икбал предупредил: исламофобия становится «долгосрочным трендом» с глубокими и разрушительными последствиями.
Глава IRU также призвал британскую прессу и политиков «не демонизировать легитимную палестинскую активность и, следовательно, британских мусульман, чтобы не способствовать исламофобии».
В прошлом месяце правящие консерваторы Великобритании приостановили мандат своего депутата после того, как он отказался извиниться за то, что сказал, что «исламисты контролируют лондонского мэра» Садика Хана.