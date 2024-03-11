Великобритания намерена выделить более £117 млн ($150,3 млн) на защиту мусульманских объектов по всей стране на протяжении четырех лет. Об этом заявил глава МВД королевства Джеймс Клеверли.

«‎Мы не позволим использовать события на Ближнем Востоке как оправдание для насилия против британских мусульман‎», — отметил министр, имея в виду израильскую военную агрессию против палестинского населения сектора Газа.

Лондон намерен использовать выделенные средства на установку систем видеонаблюдения, сигнализаций и ограждений вокруг мечетей.

Решение британских властей выделить $150 млн на защиту мусульманских религиозных объектов в королевстве происходит на фоне роста числа исламофобских атак в Великобритании. В основном нападениям со стороны радикалов подвергаются сторонники Палестины, говорится в исследовании британской газеты The Independent. Наблюдатели также указали на то, что мусульмане, особенно женщины в хиджабах, стали чаще подвергаться насмешкам и оскорблениям на улицах.

Одна из собеседниц издания рассказала, что неизвестные бросили камень в ее окно, потому что на нем висел палестинский флаг. По ее словам, камень был настолько большим, что мог запросто убить ее, попади он в голову.

Еще один 17-летний житель королевства также заявил, что профессора университета отчитали его после того, как он повесил палестинскую символику на рюкзак. По его словам, это вызвало у него приступ паники, из-за чего он провалил экзамен. Студент признался, что профессора допрашивали его об исламе и «‎‎понимании ХАМАС».

Маджид Икбал, глава Мусульманского управления реагирования на исламофобию (IRU), сообщил, что с октября прошлого года количество исламофобских инцидентов в Великобритании выросло на 365% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. В королевстве с 7 октября по 7 февраля зафиксировано 2 010 исламофобских нападений.

Икбал предупредил: исламофобия становится «‎‎долгосрочным трендом» с глубокими и разрушительными последствиями.

Глава IRU также призвал британскую прессу и политиков «‎‎не демонизировать легитимную палестинскую активность и, следовательно, британских мусульман, чтобы не способствовать исламофобии».

В прошлом месяце правящие консерваторы Великобритании приостановили мандат своего депутата после того, как он отказался извиниться за то, что сказал, что «‎‎исламисты контролируют лондонского мэра» Садика Хана.