ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Как мусульмане во всем мире встретили священный месяц Рамадан
С наступлением священного месяца Рамадан миллионы мусульман отправились в мечети, чтобы совершить первый таравих-намаз (дополнительная молитва после обязательной ночной молитвы (иша), совершаемая в месяц Рамадан). #trtнарусском #рамадан #таравих #турция #трск #азербайджан #украина #россия #палестина #газа #альакса #мечеть #намаз #ислам #мусульмане #иша #пост #месяцрамадан #священныймесяц #trtrussian
ьтитить / Others
11 марта 2024 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us