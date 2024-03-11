Как мусульмане во всем мире встретили священный месяц Рамадан

С наступлением священного месяца Рамадан миллионы мусульман отправились в мечети, чтобы совершить первый таравих-намаз (дополнительная молитва после обязательной ночной молитвы (иша), совершаемая в месяц Рамадан). #trtнарусском #рамадан #таравих #турция #трск #азербайджан #украина #россия #палестина #газа #альакса #мечеть #намаз #ислам #мусульмане #иша #пост #месяцрамадан #священныймесяц #trtrussian