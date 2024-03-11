Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что отправка западных войск для защиты Украины создаст «‎опасную ситуацию и приведет к нежелательным последствиям‎». По его словам, это станет «‎‎ничем иным, как прямой линией на нагнетание напряженности».

Так Песков прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона, который 26 февраля заявил, что не исключает отправку западные войск для поддержки Киева.

Заявление Парижа вызвало непонимание не только в Кремле: США, Великобритания и Германия поспешили заявить, что не разделяют эту инициативу Макрона и не собираются втягиваться в конфликт с Москвой. Однако балтийские страны, а также Чехия и Канада идею французского президента поддержали и заявили, что готовы отправить в Украину своих военных, но не для непосредственного участия в боях, а для тренировки украинской армии.

Пресс-секретарь президента РФ также отметил, что попытки Парижа активно привлечь другие страны к формированию коалиции для обороны Украины увеличивают риски эскалации конфликта. Такой подход, по оценке Пескова, представляет «‎‎очень опасную ситуацию с потенциально серьезными негативными последствиями». Кремль очень внимательно наблюдает за развитием событий, уточнил политик.

Ранее в МИД Польши заявили, что военные и инструкторы НАТО уже присутствуют на украинской территории. В ответ на это Дмитрий Песков заявил, что у российских спецслужб уже давно имелась информация о том, что в Украине находятся военные советники из стран альянса.

На прошлой неделе Макрон встретился с парламентскими партиями и повторил свой тезис, что Париж открыт к возможности отправить войска в Украину, если российская армия продвинется в сторону Одессы или Киева, пишет газета L’Independant.

По ее данным, французский президент призвал парламентские партии Франции не опасаться Москвы и ее угроз, что для Запада «‎не должно быть каких-либо ограничений или красных линий»‎.