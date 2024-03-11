11 марта 2024 г.
ПОЛИТИКА
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Сотни пропалестинских активистов попытались сорвать церемонию вручения «Оскар»
В Голливуде возле театра Dolby, где проходила ежегодная церемония вручения премии «Оскар», состоялась массовая акция протеста в поддержку Палестины и жителей Газы. Активисты перекрыли дороги и затруднили движение для проезда гостей и номинантов. #trtнарусском #оскар #палестина #сша #голливуд #лосанджелес #калифорния #газа #протест #секторгаза #театр #премия #запалестину #палестинцы #trtrussian
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