10 марта Нетаньяху встретился с членами кабмина, включая крайне правого министра финансов Бецалеля Смотрича и министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира, и поручил оборудовать тысячи новых мест в тюрьмах. В новых камерах планируется разместить больше палестинских заключенных и пленников в связи с нарастающей кампанией арестов на Западном берегу, в оккупированном Иерусалиме и в Газе.

По данным правозащитников, с октября израильская полиция задержала более 6 тыс. палестинцев. Правительство Израиля приводит другие цифры. По его данным, с начала войны было арестовано около 4000 человек, большинство из них в секторе Газа. В конце декабря 2023 года руководитель отдела внутренней политики Национального совета по безопасности Юси Маймон заявил, что в 2024 году будет более 6 тыс. новых заключенных с оккупированного Западного берега и еще 2 тыс. из Газы.

Несколько сотен палестинских заключенных удалось освободить во время недельного перемирия между Израилем и ХАМАС в конце ноября. Однако часть из них израильские военные вновь арестовали во время рейдов в Рамаллу и лагерь беженцев Балата в начале марта.

Как отмечают израильские СМИ, в стране возникли разногласия между различными израильскими службами безопасности из-за переполненности тюрем.

Согласно заявлению канцелярии Нетаньяху, в этом году Израиль планирует арестовать еще несколько тысяч «‎нарушителей из Газы и Западного берег‎а‎». Во время встречи представители управления тюрем представили свои планы по увеличению числа мест для приема новых арестантов.

Вместимость планируется увеличивать за счет строительства новых центров для размещения задержанных на средний и долгий срок, а также за счет общественных мест. Вместо столовых и общественных комнат в таких тюрьмах будет больше камер.

По данным министерства нацбезопасности, в этом году в семи тюрьмах планируется создать дополнительные 888 мест для заключения.

Палестинские чиновники осудили планы Нетаньяху по строительству новых центров задержания. Глава Комиссии по делам заключенных Каддура Фарес заявил, что решение Нетаньяху свидетельствует о планах «‎‎продолжать войну против палестинского народа столько, сколько возможно».