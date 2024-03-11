Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале высмеяла планы президента Франции Эмманюэля Макрона по открытию оборонной миссии в Молдове и активизации усилий на Южном Кавказе. По ее словам, рвение французского президента связано с желанием компенсировать неудачи Парижа в Африке.

«Ушли они не только из Мали, но и из других африканских стран. <…> Позор был на весь мир — оставленные позиции, неисполненные обязательства», — указала она, отметив, что за восемь лет нахождения в Мали поставленные задачи французы выполнить не смогли.

«А тут подвернулись Армения и Молдова. Соответственно в теории можно и мускулами поиграть в тренажерном зале, и разведывательной деятельностью позаниматься по периметру российских границ. Как бы французская же ракета им не прилетела с Украины. Вот смеху будет», — добавила дипломат.

Напомним, Франция и Молдова 7 марта подписали договор о сотрудничестве в оборонной сфере. Церемония подписания, которая совпала с визитом президента Молдовы Майи Санду в Париж, транслировалась на сайте Елисейского дворца.