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Москва: Франция отыгрывается за провал в Африке
Официальный представитель МИД РФ прокомментировала планы Франции открыть оборонную миссию в Молдове, связав их с неудачами Парижа на африканском континенте
Москва: Франция отыгрывается за провал в Африке
Мария Захарова / Фото: МИД РФ / Others
11 марта 2024 г.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале высмеяла планы президента Франции Эмманюэля Макрона по открытию оборонной миссии в Молдове и активизации усилий на Южном Кавказе. По ее словам, рвение французского президента связано с желанием компенсировать неудачи Парижа в Африке.

«Ушли они не только из Мали, но и из других африканских стран. <…> Позор был на весь мир — оставленные позиции, неисполненные обязательства», — указала она, отметив, что за восемь лет нахождения в Мали поставленные задачи французы выполнить не смогли.

«А тут подвернулись Армения и Молдова. Соответственно в теории можно и мускулами поиграть в тренажерном зале, и разведывательной деятельностью позаниматься по периметру российских границ. Как бы французская же ракета им не прилетела с Украины. Вот смеху будет», — добавила дипломат.

Напомним, Франция и Молдова 7 марта подписали договор о сотрудничестве в оборонной сфере. Церемония подписания, которая совпала с визитом президента Молдовы Майи Санду в Париж, транслировалась на сайте Елисейского дворца.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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