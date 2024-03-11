«Один из жителей получил тяжелое ранение, другая жительница получила контузию. Им оказывается первая медицинская помощь», — написал губернатор в Telegram-канале.

По информации от главы региона, повреждения получили жилой дом, в котором проживали пострадавшие, а также их автомобиль.

Помимо этого, Старовойт упомянул о предыдущем обстреле села Кульбаки в Курской области, в ходе которого погибла одна женщина, а ее супруг получил ранения.

Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке двумя беспилотниками на окраине города Строитель в Яковлевском городском округе.

Губернатор уточнил, что в результате атаки никто не пострадал. Произошел пожар в грузовом автомобиле, который был оперативно ликвидирован.

Ранее ВСУ сообщили о ночной атаке на Украину 39 ударными дронами «Шахед», из которых 35 были успешно сбиты, согласно информации, размещенной в Telegram-канале Воздушных сил ВСУ.

После начала российского вторжения российские области периодически подвергаются обстрелам и воздушным атакам со стороны Украины. С февраля прошлого года в ряде регионов действует бессрочный высокий уровень «террористической опасности».

Официальный Киев, как правило, не комментирует атаки по целям в России, хотя источники в украинских спецслужбах неоднократно заявляли, что такие атаки совершаются Украиной.