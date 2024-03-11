ТУРЦИЯ
2 МИН ЧТЕНИЯ
Турция в авангарде борьбы с израильской ложью
Фахреттин Алтун выделил роль Турции в борьбе с израильской дезинформацией, отметив глобальную угрозу, которую представляет искажение информации, и важность международного сотрудничества в противодействии этому феномену
Турция в авангарде борьбы с израильской ложью
Фахреттин Алтун / Фото: АА / Others
11 марта 2024 г.

Глава Управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун в интервью цифровой новостной платформе Fokusplus поделился оценками борьбы с дезинформацией и ее влияния на глобальный мир и безопасность. Алтун подчеркнул важность правдивой информации в современном обществе и указал на усилия Турции в поддержке справедливой борьбы Палестины.

«Благодаря усилиям нашего президента господина Реджепа Тайипа Эрдогана, Турция стала голосом различных угнетенных регионов, включая Палестину, поддерживая их справедливую борьбу. Попытки принизить влияние и достижения Турции являются проявлением слабости», — заявил Алтун.

Он также обратил внимание на необходимость борьбы против дезинформации, мизинформации и малинформации как на национальном, так и на международном уровнях, подчеркнув, что дезинформация стала угрозой для глобального мира и безопасности.

Алтун также раскритиковал Израиль за использование дезинформации в конфликте с Газой и подчеркнул усилия Турции по разоблачению лжи и поддержке палестинского народа.

«Например, с 7 октября Израиль пытается оправдать совершаемые в Газе массовые убийства с помощью дезинформации и ложной информации, стремясь привлечь на свою сторону международное сообщество. Однако мы противостоим шторму лжи, поднятому Израилем», — добавил Алтун, подчеркивая решимость Турции перед лицом дезинформации.

В заключение Алтун выразил уверенность в том, что борьба с дезинформацией является не только задачей национального масштаба, но и требует решительных международных усилий и сотрудничества.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us