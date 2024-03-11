Глава Управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун в интервью цифровой новостной платформе Fokusplus поделился оценками борьбы с дезинформацией и ее влияния на глобальный мир и безопасность. Алтун подчеркнул важность правдивой информации в современном обществе и указал на усилия Турции в поддержке справедливой борьбы Палестины.

«Благодаря усилиям нашего президента господина Реджепа Тайипа Эрдогана, Турция стала голосом различных угнетенных регионов, включая Палестину, поддерживая их справедливую борьбу. Попытки принизить влияние и достижения Турции являются проявлением слабости», — заявил Алтун.

Он также обратил внимание на необходимость борьбы против дезинформации, мизинформации и малинформации как на национальном, так и на международном уровнях, подчеркнув, что дезинформация стала угрозой для глобального мира и безопасности.

Алтун также раскритиковал Израиль за использование дезинформации в конфликте с Газой и подчеркнул усилия Турции по разоблачению лжи и поддержке палестинского народа.

«Например, с 7 октября Израиль пытается оправдать совершаемые в Газе массовые убийства с помощью дезинформации и ложной информации, стремясь привлечь на свою сторону международное сообщество. Однако мы противостоим шторму лжи, поднятому Израилем», — добавил Алтун, подчеркивая решимость Турции перед лицом дезинформации.

В заключение Алтун выразил уверенность в том, что борьба с дезинформацией является не только задачей национального масштаба, но и требует решительных международных усилий и сотрудничества.