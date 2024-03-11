11 марта 2024 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в первом заседании Высшего межгосударственного совета Казахстана и Азербайджана в Баку.

В ходе своего выступления Токаев выразил благодарность за гостеприимство, оказанное азербайджанской стороной, и поздравил президента Ильхама Алиева с убедительной победой на недавних выборах, отмечая это как доказательство поддержки народом Азербайджана его стратегического курса.

«Кроме того, мы искренне радуемся исторической победе Азербайджана и восстановлению суверенитета над собственной территорией», — сказал Касым-Жомарт Токаев.

Казахский лидер отметил высокий уровень сотрудничества между Астаной и Баку и подчеркнул значимость подписанных договоренностей для стратегического партнерства двух государств.

Президенты обсудили успехи в торгово-экономических отношениях и перспективы дальнейшего взаимодействия, включая сферы транспорта, логистики и цифровизации. Токаев также принял приглашение поучаствовать в саммите COP29, высоко оценив роль Азербайджана в решении глобальных климатических вопросов.

«Я удовлетворен тем, что мы успешно работаем на международной арене. Наши делегации в ООН и других международных организациях успешно взаимодействуют. Я думаю, что эта линия будет продолжена», — подчеркнул президент Казахстана.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в свою очередь отметил историческую значимость совещания Высшего совета и выразил уверенность в том, что встреча положит начало новой эре в отношениях между двумя государствами, подчеркнув братские связи и совместные усилия в различных сферах.

«Казахстан и Азербайджан — это два братских государства. На протяжении многих веков наши народы живут в мире, братстве, сотрудничестве. В последнее время динамика наших взаимных визитов очень иллюстративна и говорит о том, что отношениям придан новый динамизм. Мы радуемся успехам Казахстана», — заявил азербайджанский лидер.

Президент Азербайджана выразил признательность Казахстану и лично президенту Токаеву за поддержку в восстановлении Карабаха, отметив важность совместных проектов, объединяющих две страны.

«Мы благодарны за слова солидарности в деле восстановления суверенитета Азербайджана. И, конечно же, в Азербайджане, я думаю, все знают, что Казахстан – наш надежный друг и союзник», — отметил Ильхам Алиев.