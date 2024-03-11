Руководитель ГУР объяснил, что боевые миссии, которые проходят в Черном море и на территории Крыма, это лишь подготовка к большей операции на полуострове.

«Это все — подготовительные меры к серьезной операции в Крыму. Это проверка правильности наших утверждений о путях подхода и ухода оттуда. Кроме того, это хорошее послание для населения, которое живет в оккупации уже 10 лет. Многие верят в то, что их забыли», – рассказал Буданов.

В фильме «Война за море: от Днепра до Крыма» показали подробности украинских операций в Крыму и Черном море. Он вышел 10 марта сначала в эфире национального марафона, потом на YouTube-канале ГУР. В фильме рассказали о важных эпизодах войны: как освобождали остров Змеиный, как возвращали вышки Бойко и уничтожали корабли Черноморского флота РФ.

Летом 2023 года военнослужащие украинского подразделения «Шаман» успешно провели операцию на левом берегу Днепра в Херсонской области, что стало важным шагом в формировании плацдарма для дальнейших действий. В июле того же года, украинские бойцы взяли под контроль платформу «Украина», а затем активно участвовали в операции «Пробуждение силы» в Крыму.

Отдельное внимание ГУР уделяет деятельности спецподразделения «Group 13», отвечающего за уничтожение кораблей противника. В начале года они потопили ракетный катер «Ивановец» – гордость российского флота. В феврале был уничтожен крупный десантный корабль «Цезарь Куников» возле берегов Крыма, а в марте спецподразделение успешно атаковало патрульный корабль «Сергей Котов».