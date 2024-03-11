ПОЛИТИКА
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Палестинцы совершили первый намаз Рамадана в разрушенной мечети
Жители Рафаха совершили первый таравих-намаз (дополнительную молитву во время Рамадана) в разрушенной мечети. В этом году священный месяц проходит в условиях войны: больше 2 млн. жителей Газы покинули свои дома и поселились в палатках вблизи границы с Египтом, 72,5 тыс получили ранения, еще более 30 тыс погибли. #trtнарусском #рамадан #палестина #газа #мечеть #таравих #руины #израиль #намаз #война #молитва #разрушения #палестинцы #палатка #trtrussian
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11 марта 2024 г.
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