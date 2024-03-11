Греция и Турция проведут в понедельник политический диалог в Анкаре на уровне заместителей министров иностранных дел. Об этом сообщается в официальном заявлении МИД Турецкой Республики. Бурак Акчапар и его коллега Александра Пападопулу обсудят двусторонние отношения, региональные и международные события.

В министерстве заявили, что встреча является продолжением политических дискуссий последних месяцев между соседними странами.

Последняя встреча президента Турции Эрдогана и греческого премьера Мицотакиса состоялась в Афинах 7 декабря 2023 года. В совместном заявлении турецкий лидер подчеркнул, что Турция стремится превратить Эгейское море в море мира и сотрудничества путем конструктивного диалога и добрососедских отношений с Грецией, опираясь на рамки международного права.

В ходе визита президента Эрдогана стороны подписали Афинскую декларацию о дружественных отношениях и добрососедстве, в которой подчеркивается необходимость продолжения усилий по улучшению связей на благо обоих стран в атмосфере дружбы и взаимного доверия.

Стороны продолжать конструктивный и содержательный политический диалог на основе позитивной повестки и мер укрепления доверия, а также воздерживаться от действий и заявлений, способных подорвать дух декларации.