ПОЛИТИКА
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Португалия склонилась вправо
После воскресных выборов, состоявшихся 10 марта, ультраправая партия Chega существенно усилила свое присутствие в португальском парламенте, увеличив количество своих мест в четыре раза
Португалия склонилась вправо
Андре Вентура / Photo: Reuters
11 марта 2024 г.

На последних внеочередных выборах в парламент Португалии ни одна политическая сила не смогла завоевать абсолютное большинство. Электоральное преимущество получил правоцентристский Демократический альянс, но голосов для самостоятельного формирования кабинета министров у него не хватило.

Лидером правоцентристов, который боролся с правительством социалистов в течение восьми лет, является Луиш Монтенегру. В этот раз они обошли социалистов, заняв первое место по количеству голосов, в то время как социалисты оказались на втором месте с незначительным отрывом.

Сенсацией стал внезапный всплеск популярности ультраправой Chega под руководством экс-спортивного аналитика Андре Вентуры. Chega увеличила своё представительство в парламенте в четыре раза, получив 48 мест из 230.

Хотя при социалистах наблюдался экономический подъем, португальцев волновали растущая инфляция, снижение качества госуслуг и жилищный кризис. Ситуацию для социалистов усугубил коррупционный скандал, после которого пришлось уйти в отставку лидеру партии и премьер-министру Антониу Кошта.

После ухода Кошты в ноябре 2023 года президент Марселу Ребелу ди Соуза распустил парламент и назначил досрочные выборы.

Скандал и отставка Кошты укрепили позиции Вентуры и его Chega, акцентирующей внимание на борьбе с коррупцией и иммиграцией.

41-летний Вентура, бывший семинарист, который позже стал известен как футбольный комментатор, уже добился значительных результатов в политике, заняв третье место на президентских выборах 2021 года.

Успех его партии может открыть дорогу к власти для правоцентристского правительства, но это будет связано с определенными условиями. Хотя Монтенегру заранее отклонил идею поддержки от Chega, исход выборов может заставить его пересмотреть свою позицию.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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