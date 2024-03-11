Соединенные Штаты заявили, что вывезли из Гаити работников посольства, не являющихся сотрудниками первой необходимости. Американцы также усилили охрану своего представительства в столице Порт-о-Пренс. В сообщении также говорится, что посольство останется открытым.

Как сообщает агентство AFP со ссылкой на жителей близлежащих домов, которые слышали звуки лопастей, эвакуация, по-видимому, проводилась с помощью вертолета ранним утром до рассвета.

Это произошло после нападений банд на аэропорт, полицейские участки и тюрьмы на этой неделе. Они требуют отставки премьер-министра Гаити Ариэля Генри. Чрезвычайное положение в стране было продлено на месяц.

«Усиление насилия со стороны банд в окрестностях посольства США и аэропорта привело к решению Госдепартамента организовать отъезд дополнительного персонала посольства», — говорится в сообщении посольства в социальных сетях.

В воскресенье посол Германии на Гаити также покинул страну, отправившись в Доминиканскую Республику вместе с другими представителями ЕС. Об этом сообщил МИД Германии.

Банды в охваченном насилием городе активизировали свои нападения, когда премьер-министр Генри уехал на региональный саммит на прошлой неделе. Во вторник Генри пытался вернуться в Порт-о-Пренс, но вынужден был отправиться в Пуэрто-Рико. Он не смог приземлиться в столице Гаити, потому что аэропорт был закрыт, так как солдаты отражали попытки боевиков захватить его. Власти соседней Доминиканской Республики также не приняли самолет премьер-министра, заявив, что им не был предоставлен план полета.

Джимми «Барбекю» Шеризье, бывший офицер полиции, возглавляющий альянс банд под названием G9, пригрозил, что если Генри не уйдет в отставку, начнется «гражданская война», которая, по его словам, может закончиться «геноцидом».

По данным Международной организации по миграции (МОМ), в результате беспорядков 362 тыс. гаитян стали вынужденными переселенцами — более половины из них дети.

«Гаитяне не могут вести достойную жизнь. Они живут в страхе, и с каждым днем, с каждым часом эта ситуация усугубляется. Люди, живущие в столице, заперты — им некуда идти. Столица окружена вооруженными группировками. Город на осадном положении», — говорится в заявлении Филипа Бранчата, главы МОМ в Гаити.